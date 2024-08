Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé mercredi qu'il ne se représentera pas à la tête de son parti le mois prochain, ce qui signifie la fin de son mandat.

'La première étape la plus évidente pour montrer que le PLD va changer est que je me retire. Je ne me présenterai pas à la prochaine élection pour la présidence' du parti, a déclaré Kishida lors d'une conférence de presse, faisant référence au Parti libéral-démocrate au pouvoir.

/ATS