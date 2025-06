Le Premier ministre polonais va demander la confiance au Parlement

Le Premier ministre polonais a annoncé lundi qu'il allait demander prochainement la confiance au Parlement après la victoire du candidat nationaliste à l'élection présidentielle de dimanche.

Selon les résultats officiels publiés lundi, Karol Nawrocki, soutenu par le parti d'opposition nationaliste PiS, a remporté 50,89% des voix contre 49,11% pour le pro-européen Rafal Trzaskowski au second tour du scrutin présidentiel dont les résultats ont confirmé la polarisation profonde dans ce pays membre de l'Otan et de l'UE.

'Le premier test (pour le gouvernement, ndlr) sera un vote de confiance que je demanderai prochainement à la chambre basse', a déclaré le pro-européen Donald Tusk dans une allocution télévisée, sans préciser la date de sa démarche.

M. Tusk a promis de poursuivre la gouvernance du pays et exprimé l'espoir de pouvoir coopérer avec le nouveau président élu Karol Nawrocki.

'Je veux vous déclarer à tous aujourd'hui que je ne m'arrêterai pas un instant, en tant que Premier ministre, dans mon travail et dans notre lutte commune pour la Pologne de nos rêves (...): libre, souveraine, sûre et prospère', a déclaré M. Tusk. 'L'élection présidentielle n'a rien changé ici et ne changera rien', a-t-il assuré.

'Carton rouge' pour le gouvernement

En principe, la coalition gouvernementale dispose de la majorité au Parlement lui permettant d'obtenir la confiance de la chambre. Juste avant le bref discours de M. Tusk, le chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski, a estimé que le résultat de la présidentielle était 'un carton rouge' pour le gouvernement, et a appelé à la création d'un 'gouvernement apolitique et technique' composé d'experts. Les prochaines élections législatives sont prévues en Pologne en 2027.

En Pologne, le chef de l'Etat, dont le mandat est de cinq ans, exerce une certaine influence sur la politique étrangère et de défense, mais il dispose surtout d'un pouvoir de veto au niveau législatif.

Plusieurs réformes prévues par le Premier ministre Donald Tusk, ancien président du Conseil européen arrivé au pouvoir en 2023, ont ainsi été bloquées en raison de l'impasse avec le président conservateur sortant Andrzej Duda, allié du PiS.

/ATS