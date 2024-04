Le Royaume-Uni « choqué par le bain de sang » à Gaza

Le Royaume-Uni est 'choqué par le bain de sang' à Gaza, a déclaré samedi le premier ministre britannique Rishi Sunak, six mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas. 'Cette guerre terrible doit cesser', a-t-il ajouté.

'Six mois se sont écoulés depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, l'attaque la plus effroyable de l'histoire d'Israël', indique le premier ministre britannique dans un communiqué. 'Nous continuons à défendre le droit d'Israël à vaincre la menace des terroristes du Hamas et à défendre sa sécurité'.

'Mais le Royaume-Uni tout entier est choqué par le bain de sang et consterné par le meurtre de braves héros britanniques qui apportaient de la nourriture à ceux qui en avaient besoin', a ajouté M. Sunak. 'Cette terrible guerre doit cesser. Les otages doivent être libérés. L'aide [...] doit affluer', a-t-il poursuivi.

'Les enfants de Gaza ont besoin d'une pause humanitaire immédiate, débouchant sur un cessez-le-feu durable à long terme', a ajouté le premier ministre.

