Le Royaume-Uni et le Canada reconnaissent l'Etat de Palestine

Le Royaume-Uni a officiellement reconnu dimanche l'Etat de Palestine, a annoncé le premier ministre britannique Keir Starmer. Le Canada et l'Australie ont pris la même décision.

'Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux Etats, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'Etat de Palestine', a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux.

'Le Canada reconnaît l'Etat de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d'un avenir pacifique pour l'Etat de Palestine et l'Etat d'Israël. Le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d'une solution à deux Etats', a affirmé son homologue canadien Mark Carney.

L'Australie 'reconnaît officiellement l'Etat indépendant et souverain de Palestine', a pour sa part annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. 'Ce faisant, l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre', a-t-il expliqué dans un communiqué.

