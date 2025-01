Le bilan des incendies à Los Angeles monte à cinq morts

Le bilan des incendies qui sévissent autour de Los Angeles a grimpé à cinq morts et pourrait encore s'aggraver, a annoncé mercredi le shérif du comté. Les pompiers luttent contre quatre incendies simultanés dans l'agglomération californienne.

'Plus tôt dans la journée, nous avons fait état de deux morts, et malheureusement, le nombre de victimes est passé à cinq au fur et à mesure que nous avançons dans cette zone', a déclaré Robert Luna sur la radio KNX News.

'N'oubliez pas que la situation est toujours très instable et que l'incendie n'est pas du tout maîtrisé. J'espère vraiment que nous n'en trouverons pas d'autres, mais je ne pense pas que ce sera le cas.'

/ATS