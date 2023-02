Le bilan du séisme en Turquie et Syrie va « doubler ou plus » (ONU)

Le bilan humain du puissant séisme qui s'établissait dimanche à plus de 28'000 morts en Turquie et en Syrie va 'doubler ou plus', a alerté le chef de l'agence humanitaire de l'ONU. Selon lui, 'on n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts'.

Martin Griffiths s'est rendu samedi en Turquie dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu le 6 février qui a fait 24'617 morts dans le pays et 3574 en Syrie, pour un total de 28'191 personnes tuées.

'Je pense qu'il est difficile d'estimer [le bilan] précisément, car nous devons passer sous les décombres, mais je suis sûr qu'il doublera, ou plus', a-t-il déclaré à Sky News.

L'ONU a averti samedi qu'au moins 870'000 personnes avaient besoin en urgence de repas chauds en Turquie et en Syrie. Jusqu'à 5,3 millions d'habitants seraient actuellement sans toit rien qu'en Syrie.

Près de 26 millions d'habitants ont été touchés par le séisme, a expliqué l'OMS samedi, en lançant un appel aux dons de 42,8 millions de dollars.

/ATS