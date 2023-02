Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie dépasse les 15'000 morts

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir et dépassait jeudi les 15'000 morts. 12'391 morts ont été enregistrées en Turquie et à 2992 en Syrie, portant le total à 15'383 décès pour l'instant.

Outre les plus de 15'000 morts, la catastrophe a également fait près de 50'000 blessés en Turquie et 5000 en Syrie.

Deux jours après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a secoué lundi à l'aube le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine, suivi de puissantes répliques, les chances de survie s'amenuisent. Les sauveteurs travaillent par un froid glacial.

Les 72 premières heures sont pourtant cruciales pour retrouver des survivants, selon le responsable du Croissant-Rouge turc, Kerem Kinik.

/ATS