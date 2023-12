Le bilan provisoire du séisme passe à 131 morts

Le bilan humain du séisme qui a frappé le nord-ouest de la Chine en début de semaine est monté à 131 morts, rapporte mercredi la chaîne d'Etat CCTV. Les recherches de survivants se poursuivent dans un froid glacial.

Le tremblement de terre est survenu juste avant minuit lundi, à environ 1300 km au sud-ouest de Pékin. La catastrophe a fait au moins 113 morts dans la province de Gansu et 18 dans la province voisine de Qinghai, selon CCTV. Des centaines de milliers d'habitations ont par ailleurs été endommagés.

'La prise en charge et le sauvetage des blessés, ainsi que les réparations d'urgence, sont toujours en cours', a ajouté mercredi CCTV. Il s'agit du séisme le plus meurtrier dans le pays depuis un tremblement de terre dans la province du Yunnan (sud-ouest de la Chine) qui avait fait plus de 600 morts en 2014.

Et en 2008, une énorme secousse survenue dans la province du Sichuan (centre-ouest) avait fait plus de 87'000 morts ou disparus, dont 5335 écoliers. L'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) a mesuré lundi le séisme à une faible profondeur avec une magnitude de 5,9 à 23h59 locales (16h59 en Suisse) et situé l'épicentre à une centaine de kilomètres de Lanzhou, capitale régionale du Gansu.

Plusieurs répliques

Le séisme a été suivi par plusieurs dizaines de répliques plus faibles, mais les autorités ont prévenu que de nouveaux séismes de magnitude supérieure à 5 étaient à craindre dans les prochains jours. Des personnes vivantes coincées dans des décombres risquent de succomber au froid glacial en attendant d'être secourues. Les températures près de l'épicentre devraient chuter jusqu'à -17°C mercredi.

Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des habitants sinistrés se serrer près de petits feux à l'extérieur, ayant trop peur de retourner dans leurs habitations gravement endommagées et risquant de s'effondrer en cas de nouvelles répliques. Des milliers de pompiers et de secouristes ont été dépêchés dans les zones de la catastrophe. Selon les médias d'Etat chinois, 2500 tentes, 20'000 manteaux et 5000 lits pliants ont été envoyés dans la province de Gansu.

/ATS