Le candidat Joe Biden va remporter le Mississippi et le Missouri

L'ancien vice-président Joe Biden a remporté mardi, selon les projections des médias américains, trois nouvelles victoires, notamment dans l'Etat-clé du Michigan. Il prend ainsi une avance confortable face à Bernie Sanders dans la course à l'investiture démocrate.

L'ancien vice-président de Barack Obama a ainsi déjà été donné largement vainqueur par les médias américains dans trois des six Etats qui votaient lors de ce 'mini-Super Tuesday', à savoir le Michigan, le Missouri (centre) et le Mississippi (sud). Les résultats de l'Idaho, du Dakota du Nord et de l'Etat de Washington étaient encore attendus.

Il confirme ainsi sa capacité à s'imposer nettement dans le Sud des Etats-Unis et auprès des Afro-Américains, un électorat-clé pour les démocrates. Mais aussi au-delà, dans un bastion industriel du Midwest comme le Michigan, que les démocrates espèrent ravir le 3 novembre à Donald Trump qui y avait remporté une victoire surprise en 2016.

Sans attendre, Joe Biden a remercié les électeurs du Michigan qui, il y a quatre ans, avait à la surprise générale préféré Bernie Sanders à Hillary Clinton lors de la primaire démocrate. La défaite du sénateur du Vermont cette fois porte un coup dur à sa campagne, qui avait déjà encaissé des revers lors du 'Super Tuesday' il y a une semaine avec des victoires dans quatre Etats seulement, contre dix pour Joe Biden.

Ralliements en cascade

Le champion du camp modéré, grand favori depuis ses victoires des dix derniers jours et les ralliements en cascade autour de sa candidature, semble donc toujours plus difficile à rattraper pour le sénateur socialiste Bernie Sanders, beaucoup plus à gauche.

Tous les yeux étaient rivés sur le Michigan, gros pourvoyeur de délégués (125) qui désigneront, en juillet, le candidat démocrate pour la Maison Blanche. Il faut disposer de l'appui de 1991 délégués pour être nommé candidat démocrate et affronter le conservateur Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine le 03 novembre. A ce stade, 670 délégués se rangent derrière Joe Biden et 574 derrière Bernie Sanders, selon le décompte du New York Times.

/ATS