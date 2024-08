Le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr « suspend » sa campagne

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine, Robert F. Kennedy Jr, héritier de la célèbre dynastie politique, a annoncé vendredi 'suspendre' sa campagne et apporter son soutien au candidat républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris.

RFK Jr, un rejeton considéré comme excentrique par la majeure partie du clan Kennedy, a vigoureusement critiqué dans un discours le Parti démocrate, citant trois causes, parmi lesquelles la liberté d'expression et la guerre en Ukraine, pour sa décision de se 'présenter comme indépendant et maintenant d'apporter (son) soutien au président Trump'.

'Je suspends simplement ma campagne', a-t-il affirmé, précisant que son nom resterait sur les bulletins de vote à l'exception d'une dizaine d'Etats où se jouera l'élection.

/ATS