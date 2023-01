Le carnaval de Dunkerque fait son grand retour après le Covid-19

Après trois éditions perturbées par le Covid-19, le carnaval de Dunkerque, l'un des principaux de France, a entamé dimanche son grand retour. Un millier de fêtards déguisés ont défilé pour la première bande de la saison carnavalesque qui se poursuit jusqu'à mi-avril.

'C'est du bonheur, ça nous a tellement manqué', lance Sébastien Demoulin, cuisinier de 42 ans, en fourrure, chapeau à gigantesques plumes de faisan et maquillage noir pailleté dans les rues de Cappelle-la-Grande (Nord), dans la périphérie de Dunkerque, où se déroulait dimanche la fête inaugurale. 'On ressort les cletches (costumes, NDLR) et c'est reparti! Le carnaval, c'est la vie...'

Comme le veut la tradition des Flandres, habitants comme visiteurs d'un jour sont déguisés. Les masquelours (personnes déguisées) se retrouvent chez des particuliers ou des institutions ouvrant leurs portes pour l'occasion, et défilent dans la rue en 'bande', en lignes bras dessus bras dessous derrière le tambour-major et la clique qui entonnent les airs traditionnels repris par la foule.

Besoin de cohésion

'Ça manquait tellement le carnaval! Hier soir je me disais, il faut que ça reparte, sinon je vais péter un câble', assure Christian Deroo, boucher retraité, arborant une veste composée de 1500 bouchons plastiques assortie de collants oranges et de vertigineuses sandales à talons.

'C'est les retrouvailles', a déclaré à l'AFP le maire socialiste de Cappelle-la-Grande, Julien Gokel. 'On sent un besoin de cohésion, et de sortir d'un quotidien morose pour vivre une fraternité qui dépasse tous les clivages sociaux', a-t-il ajouté, saluant une affluence 'plutôt élevée'.

Les animations, comme le concert des Prouts, groupe star du carnaval, et une épreuve qualificative du championnat du monde du cri de la mouette, ont fait le plein malgré deux matches de Coupe de France de football dimanche dans le Dunkerquois.

'Communion dans la joie'

Pour le chanteur des Prouts, Christophe Paulino, qui s'est produit sur scène samedi soir pour la première fois depuis trois ans, 'ça fait du bien, cette communion dans la joie!'.

L'édition 2020 du carnaval a été interrompue en cours de route par le confinement, l'édition 2021 annulée toujours à cause du Covid-19, et l'édition 2022 suspendue par les maires en raison d'une flambée de la pandémie.

Quelques bandes s'étaient malgré tout improvisées, l'occasion de retrouver 'le côté créatif, spontané et participatif de carnaval', a souligné M. Paulino.

L'événement-phare du carnaval est le jet de harengs prévu le 19 février. Il rassemble habituellement des dizaines de milliers de carnavaleux devant la mairie de la ville portuaire.

