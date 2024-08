Le chef d'une secte jugé pour « homicides involontaires » au Keyna

Le chef d'une secte évangélique apocalyptique kényane est jugé à partir de lundi pour 'homicides involontaires' après la mort de plus de 440 adeptes. Cette affaire, baptisée 'le massacre de Shakahola', a choqué le Kenya et de nombreux pays.

Le pasteur autoproclamé Paul Nthenge Mackenzie a comparu devant le tribunal de la ville portuaire de Mombasa, au bord de l'océan Indien, avec des dizaines de coaccusés, dont sa femme. Ils avaient tous plaidé en janvier non coupable. Le procès doit durer jusqu'à jeudi.

M. Mackenzie, arrêté en avril 2023, est accusé d'avoir incité ses adeptes à jeûner jusqu'à la mort pour 'rencontrer Jésus' avant la fin du monde prévue pour août de la même année. Ces décès se sont étalés sur plusieurs années.

'Pacte de suicide'

'L'accusation est certaine qu'à la fin de sa présentation, cette honorable cour aura une vision claire de l'existence du pacte de suicide', a déclaré en ouverture du procès Pter K. Kiprop, directeur adjoint des poursuites publiques.

'Il n'y a jamais eu de cas d'homicides involontaires comme celui-ci au Kenya', a déclaré à l'AFP le procureur en charge de l'affaire, Alexander Jami Yamina, en précisant avoir réuni plus de 420 témoins. 'En raison de la gravité de l'affaire, nous nous sommes bien préparés'. Certains témoins vont témoigner à huis clos.

Paul Nthenge Mackenzie et plus de 90 coaccusés sont également poursuivis pour terrorisme, meurtre, enlèvement, torture d'enfants et cruauté dans des dossiers séparés.

Dans cette affaire, les restes de 448 personnes ont été exhumés dans un lieu isolé non loin de la ville côtière de Malindi (sud-est). Les autopsies des victimes ont établi que si la plupart sont mortes de faim, certaines, dont des enfants, ont été étranglées, battues ou étouffées. Selon des documents judiciaires, les organes de certains corps ont été ôtés.

Fosses communes

L'acte d'accusation énumère 95 accusés - 55 hommes et 40 femmes. Une suspecte est morte en détention 'il y a environ un mois' en raison de 'complications liées à une maladie de longue durée et aux effets du jeûne', a déclaré Alexander Jami Yamina.

Le 14 avril 2023, informée par un proche d'une victime, la police était entrée dans la forêt de Shakahola, une vaste zone de 'bush' de la côte kényane, où elle avait découvert quatre corps et plusieurs personnes quasi mortes de faim. Des fosses communes ont ensuite été mises au jour.

Le gourou avait créé son 'Eglise internationale de Bonne Nouvelle' en 2003. Il l'avait fermée en 2019 et avait déménagé à Shakahola, pour y préparer ce qu'il annonçait comme la fin du monde.

L'affaire a poussé le président William Ruto à promettre de se pencher sur les nombreux mouvements religieux de ce pays majoritairement chrétien d'Afrique de l'Est. Elle a aussi mis en lumière l'échec des tentatives de réguler les églises et les sectes qui flirtent avec la criminalité.

