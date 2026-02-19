Le chef de la diplomatie américaine en Israël le 28 février

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se rendra en Israël le 28 février, en pleines ...
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se rendra en Israël le 28 février, en pleines tensions avec l'Iran, a annoncé mercredi à l'AFP un responsable américain. Il doit s'entretenir avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.

Le déplacement du secrétaire d'Etat américain interviendra une semaine après la réunion inaugurale jeudi à Washington du 'Conseil de paix' du président américain Donald Trump et alors que les Etats-Unis affirment que l'Iran serait 'bien avisé' de conclure un accord afin d'éviter des frappes américaines.

Benyamin Netanyahou, qui s'était rendu à Washington la semaine dernière pour des discussions avec Donald Trump, est partisan de la ligne dure contre la République islamique.

Le président américain a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissaient pas à un accord sur le programme nucléaire iranien.

Poursuite des négociations

Les Etats-Unis et l'Iran, ennemis depuis quatre décennies, ont repris le 6 février à Oman leurs discussions, les premières depuis une guerre en juin, déclenchée par Israël et à laquelle s'était brièvement joint Washington pour frapper des installations nucléaires iraniennes.

Ils ont achevé mardi à Genève une deuxième session de pourparlers indirects, via une médiation omanaise, dans un contexte d'intensification du déploiement militaire américain dans le golfe Persique.

A l'issue de cette séance, les deux pays ont fait savoir qu'ils allaient poursuivre les discussions - gelées en juin par la guerre de 12 jours - mais ont souligné être loin d'avoir rapproché leurs positions.

