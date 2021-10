Le député britannique poignardé est mort

La police britannique a qualifié de terroriste le meurtre du député conservateur David Amess, mortellement poignardé vendredi. Ce drame ravive au Royaume-Uni des questions sur la sécurité des élus.

L'élu de 69 ans, membre du parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson et ardent brexiter, a été poignardé à plusieurs reprises dans l'église méthodiste dans laquelle il recevait ses administrés à Leigh-on-Sea, à environ 60 km à l'Est de Londres.

Un homme de 25 ans a été immédiatement arrêté sur place, soupçonné de meurtre. Plusieurs médias britanniques ont rapporté que cet homme serait un ressortissant britannique d'origine somalienne.

'Les premiers éléments de l'enquête ont révélé une motivation potentielle liée à l'extrémisme islamiste', a annoncé la police métropolitaine dans un communiqué, dans la nuit de vendredi à samedi, quelques heures après que l'enquête a été confiée à la direction antiterroriste.

Le député a succombé sur place à ses blessures malgré l'intervention rapide des secours et un couteau a été retrouvé, a précisé la police de l'Essex, qui ne recherche aucun autre suspect.

'Choc' et 'tristesse'

Les réactions politiques ont immédiatement afflué, dans un pays traumatisé par l'assassinat en pleine rue en 2016 de la députée europhile Jo Cox, une semaine avant le référendum sur le Brexit par un sympathisant néo-nazi.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé vendredi son 'choc' et sa 'tristesse'. 'Un jour tragique pour notre démocratie', a tweeté l'ex-Première ministre conservatrice Theresa May, alors que les drapeaux ont été mis en berne au Parlement et à Downing Street.

Dans un ouvrage paru en novembre l'an dernier dans lequel il évoquait le meurtre de Jo Cox, David Amess avait estimé que les inquiétudes sur la sécurité des élus venaient 'gâcher la tradition britannique (voulant) que les gens puissent rencontrer leurs élus'.

'Grand coeur'

Le vice-Premier ministre Dominic Raab a rendu hommage à un 'formidable militant avec un grand coeur et une incroyable générosité d'esprit, y compris envers ceux avec qui il était en désaccord'. 'Repose en paix mon ami'.

'Effondrée d'apprendre la nouvelle', a tweeté la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, 'c'était un homme adorable, adorable et un magnifique parlementaire'.

La sécurité en question

'Des questions se posent à juste titre sur la sécurité des élus de notre pays', a souligné la ministre de l'Intérieur Priti Patel, indiquant qu'elle y répondrait 'le moment venu'.

Se joignant aux hommages à l'égard d'un homme 'dévoué à sa famille, au Parlement et à sa circonscription', fervent catholique et défenseur de la cause animale, le 'speaker' de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, a annoncé un examen 'dans les jours qui viennent' des mesures de sécurité concernant les parlementaires.

Elus de plus en plus visés

Les chiffres de la police traduisent une augmentation des actes de délinquance envers les parlementaires. En 2019, Scotland Yard avait évoqué une augmentation de 126% entre 2017 et 2018 et une hausse de 90% dans les quatre premiers mois de 2019.

Nombre d'élus avaient raconté avoir fait l'objet de menaces de mort dans le contexte des interminables débats autour du Brexit.

Autres précédents

En 2010, le député travailliste Stephen Timms avait été poignardé à plusieurs reprises, mais a fini par guérir de blessures qui auraient pu lui coûter la vie. Sur Twitter, le député s'est dit 'horrifié' par le meurtre David Amess.

En janvier 2000, le député (libéraux-démocrate) Nigel Jones avait été blessé et son assistant tué par un homme muni d'un sabre lors d'une permanence parlementaire à Cheltenham, dans l'ouest de l'Angleterre.

L'ancien chef du parti conservateur, Iain Duncan Smith, a exprimé son inquiétude quant à la sécurité de ces permanences parlementaires. 'Quand vous n'êtes pas dans votre bureau, et que vous êtes dans un lieu public, cela signifie que les mesures de sécurité qu'on vous recommande de prendre ne peuvent pas être prises', a-t-il tweeté.

