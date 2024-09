Le fleuve Vistule ne mesure plus que 25 cm de haut à Varsovie

La Vistule, principal fleuve polonais, est tombée dimanche à un niveau record de 25 cm d'eau à Varsovie, a indiqué l'institut météorologique national IMGW. Le pays connaît une importante sécheresse.

Le niveau minimal de ce fleuve à Varsovie était précédemment de 26 cm enregistrés en août 2015, selon la même source. 'C'est pire qu'en 2015 et l'eau continue de baisser', s'est alarmé l'institut dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter).

L'institut IMGW a expliqué la semaine dernière que le dérèglement climatique était en cause, avec moins de neige en hiver, moins de pluie et des températures plus élevées en été. Plus des deux tiers des cours d'eau polonais sont actuellement à des niveaux très faibles, selon la même source.

La Vistule traverse le pays du sud au nord sur plus de 1000 km, via Cracovie et Varsovie notamment, et se jette dans la mer Baltique près de Gdansk.

