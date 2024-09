Le gouvernement Barnier, marqué à droite, officiellement annoncé

Après des semaines de tergiversations, le nouveau gouvernement français dirigé par Michel Barnier a enfin été annoncé samedi. La première tâche de cet exécutif de 39 ministres qui penche nettement à droite sera de faire voter le budget.

Le centriste Jean-Noël Barrot, ministre délégué aux Affaires européennes dans le précédent gouvernement, a été nommé chef de la diplomatie française. Sébastien Lecornu, fidèle soutien du président Emmanuel Macron, a été pour sa part reconduit au ministère des Armées.

Ces deux postes appartiennent à ce que l'on nomme traditionnellement le 'domaine réservé' du chef de l'Etat, sur lesquels il entend avoir son mot à dire.

Le poste de ministre de l'Intérieur revient au conservateur radical Bruno Retailleau. Le gouvernement se réunira lundi après-midi à l'Elysée pour le premier Conseil des ministres.

Antoine Armand à l'économie

Parmi les autres nominations, Rachida Dati a été reconduite au ministère de la Culture et la députée macroniste Anne Genetet a été propulsée à la tête du ministère de l'Education nationale.

Pour le poste le plus exposé du gouvernement, à l'heure où la France est visée par une procédure européenne pour déficit excessif, Michel Barnier a choisi un duo inconnu du grand public: Antoine Armand pour l'Economie, les Finances et l'Industrie d'un côté et Mathieu Lefèvre de l'autre pour le Budget.

Marc Ferracci, député des Français de la Suisse et du Liechtenstein et réputé très proche du président, a lui été nommé ministre délégué chargé de l'Industrie.

Le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a tout de suite réagi à l'annonce de samedi soir en appelant à se 'débarrasser aussitôt que possible' du nouveau gouvernement.

/ATS