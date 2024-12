Le juge rejette l'annulation de la condamnation de Trump à New York

Le juge au procès de Donald Trump à New York pour paiements dissimulés à l'actrice de films X Stormy Daniels a rejeté lundi son recours pour annuler sa condamnation sur la base de l'immunité présidentielle, rapportent des médias américains.

Les avocats de Donald Trump invoquaient la présomption d'immunité pénale reconnue le 1er juillet au président des Etats-Unis par la Cour suprême pour demander l'annulation du jugement rendu contre lui le 30 mai. Le juge Juan Merchan a conclu que les actes visés n'avaient aucun caractère officiel et n'étaient donc pas couverts par l'immunité présidentielle, précisent notamment le New York Times et CNN.

/ATS