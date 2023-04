Le lancement de la sonde spatiale Juice reporté en dernière minute

Le lancement de la sonde spatiale Juice à destination de Jupiter a été annulé en dernière minute jeudi après-midi pour cause de météo défavorable. Il est reporté à vendredi, a indiqué l'Agence spatiale européenne (ESA).

Mission phare de l'ESA, Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) devait prendre son envol à 14h15 (heure suisse) de Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Ariane 5. Le lancement a été reporté à cause d'un 'rouge météo', à savoir des risques de foudre. Une nouvelle tentative est prévue vendredi à la même heure.

Le report a été annoncé quelques minutes seulement avant le décompte final, depuis la salle de contrôle Jupiter où étaient réunies plusieurs personnalités, dont le roi des Belges Philippe et l'astronaute français Thomas Pesquet.

A quelques kilomètres de là, le lanceur Ariane 5, dont ce sera l'avant-dernier vol, est installé sur son pas de tir, prêt à se propulser avec la sonde de six tonnes chargée dans sa coiffe. Le voyage est prévu pour durer huit ans. C'est la première fois que l'Europe spatiale s'élance vers une planète du système solaire externe, qui commence après Mars.

Arrivée en 2031

Juice doit atteindre sa destination finale en 2031, à quelque 628 millions de kilomètres de la Terre. La sonde doit inspecter le système jovien, à savoir la planète géante et ses principaux satellites que sont la volcanique Io et ses trois comparses glacées, Europe, Ganymède et Callisto.

Conçue par Airbus, Juice embarque dix instruments scientifiques (caméra optique, spectromètre imageur, radar, altimètre, magnétomètre...), protégés des températures extrêmes par une couverture à isolation multicouche. La sonde est aussi équipée d'immenses panneaux solaires de 85m2 pour garder de la puissance, dans un environnement où la lumière du Soleil est 25 fois plus faible que sur Terre.

La quête principale de Juice est de trouver des environnements propices à l'apparition de la vie. Si Jupiter, planète gazeuse, est inhabitable, ses lunes Europe et Ganymède sont des candidates idéales: sous leur surface de glace, elles abritent des océans d'eau liquide

Instruments suisses

Des instruments fabriqués en Suisse sont à bord. L'Université de Berne est au premier rang avec le spectromètre de masse NIM (Neutral and Ion Mass Spectrometer). Elaboré en collaboration avec le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa), il étudiera la composition chimique et isotopique des particules présentes dans les atmosphères des lunes glacées de Jupiter.

Les scientifiques bernois ont également développé un module pour l'altimètre laser GALA, qui étudiera la topographie de Ganymède, ainsi que l'optique et l'unité de calibration du Submillimeter Wave Instrument (SWI), qui mesurera notamment le rayonnement thermique de la stratosphère de Jupiter.

L'Institut Paul Scherrer a quant à lui fourni le détecteur RADEM (Radiation-hard Electron Monitor). Cet instrument, qui fonctionnera durant les huit années que durera le voyage, est chargé de récolter des informations sur l'activité solaire et son influence sur notre planète. Il servira aussi à cartographier les ceintures de radiations complexes de Jupiter.

/ATS