Le ministre iranien à Genève pas prêt « à se soumettre » à Washington

Photo: KEYSTONE/AP/Khalil Hamra

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, arrivé à Genève pour les pourparlers de mardi avec Washington, n'est pas 'prêt à se soumettre'. Il a dit lundi avoir 'de vraies idées pour atteindre un accord juste et équitable'.

Sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il rencontrerait lundi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi et le chef de la diplomatie omanaise. Il ne dit rien en revanche d'une discussion avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis, mentionnée par son ministère et la télévision d'Etat iranienne.

M. Araghchi est accompagné d'experts du nucléaire iranien, alors qu'il se retrouvera mardi pour la seconde fois avec les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Dimanche, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a affirmé que Téhéran était prêt à un compromis sur son stock d'uranium hautement enrichi. A condition que Washington lève les sanctions contre l'économie iranienne.

