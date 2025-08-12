« Le monde nous regarde »: l'appel des Européens sur le plastique

'Le monde nous regarde': la présidence danoise de l'UE et la commissaire européenne à l'environnement ...
« Le monde nous regarde »: l'appel des Européens sur le plastique

'Le monde nous regarde': la présidence danoise de l'UE et la commissaire européenne à l'environnement Jessika Roswall ont appelé mardi à Genève tous les Etats à un compromis dans les négociations pour un accord contre la pollution plastique.

'Nous avons besoin de solutions mondiales', a dit à la presse le ministre danois de l'environnement Magnus Heunick. 'Les futures générations nous regardent', a-t-il ajouté, admettant que le décalage entre certains des plus de 170 Etats qui négocient depuis une semaine à Genève était 'large'.

'Plus on attend', plus il sera difficile d'aboutir, a-t-il affirmé alors que les pourparlers se terminent jeudi. 'Nous ne pouvons pas manquer cette opportunité historique', a renchéri la commissaire européenne.

Appelant 'chacun' à des compromis, elle, comme son collègue, n'a pas détaillé les lignes rouges européennes. Des dizaines de ministres et hauts responsables devaient se réunir mardi et mercredi dans des formats informels. Le conseiller fédéral Albert Rösti est attendu dès mercredi à Genève.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un mort dans l'un des nombreux incendies de forêt en Espagne

Un mort dans l'un des nombreux incendies de forêt en Espagne

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 11:10

Avancées pour identifier les responsables d'exactions en Birmanie

Avancées pour identifier les responsables d'exactions en Birmanie

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 10:03

Inde: au moins 68 personnes toujours disparues après la crue subite

Inde: au moins 68 personnes toujours disparues après la crue subite

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 09:49

La vague de chaleur s'étend en France

La vague de chaleur s'étend en France

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 09:11

Articles les plus lus

Turquie: plus de 2000 personnes évacuées en raison d'un incendie

Turquie: plus de 2000 personnes évacuées en raison d'un incendie

Monde    Actualisé le 11.08.2025 - 19:39

La vague de chaleur s'étend en France

La vague de chaleur s'étend en France

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 09:11

Inde: au moins 68 personnes toujours disparues après la crue subite

Inde: au moins 68 personnes toujours disparues après la crue subite

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 09:49

Avancées pour identifier les responsables d'exactions en Birmanie

Avancées pour identifier les responsables d'exactions en Birmanie

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 10:03

Espagne: incendie toujours actif dans un site classé à l'Unesco

Espagne: incendie toujours actif dans un site classé à l'Unesco

Monde    Actualisé le 11.08.2025 - 17:30

Turquie: plus de 2000 personnes évacuées en raison d'un incendie

Turquie: plus de 2000 personnes évacuées en raison d'un incendie

Monde    Actualisé le 11.08.2025 - 19:39

La vague de chaleur s'étend en France

La vague de chaleur s'étend en France

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 09:11

Inde: au moins 68 personnes toujours disparues après la crue subite

Inde: au moins 68 personnes toujours disparues après la crue subite

Monde    Actualisé le 12.08.2025 - 09:49