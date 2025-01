Le nombre de déplacés en Haïti dépasse désormais 1 million

Plus d'un million de personnes sont désormais déplacées en Haïti, trois fois plus en un an, selon l'ONU. Plus de la moitié sont des enfants, a précisé mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève.

Le chiffre total est passé de 315'000 à près d'1,05 million, en raison de l'insécurité liée aux gangs. 'Il est vraiment troublant', affirme à la presse un porte-parole de l'agence onusienne.

Dans la capitale Port-au-Prince, le nombre de déplacés a augmenté de près de 88% en un an, celui des camps passant de 73 à 108. Mais la situation se détériore également dans les autres régions. La plupart des habitants se réfugient dans des communautés d'accueil.

Jamais autant de personnes n'avaient dû fuir leur habitation en raison de violences, selon l'OIM. L'accès à la santé et à la nourriture devient de plus en plus 'limité', a dit le porte-parole.

'Haïti a besoin d'une assistance humanitaire durable maintenant pour sauver et protéger' la population, affirme de son côté la directrice générale de l'OIM Amy Pope. L'organisation dénonce aussi les expulsions d'Haïtiens depuis d'autres pays malgré cette insécurité, 200'000 l'année dernière.

Elle a distribué en 2024 au total plus de 18 millions de lites d'eau potable dans le pays. Ou encore du matériel auprès de la population. Plus de 5600 personnes ont été tuées l'année dernière en Haïti, selon l'ONU.

