Le nouveau Premier ministre prend officiellement ses fonctions

Le nouveau Premier ministre écossais, l'indépendantiste Humza Yousaf, a officiellement pris ses fonctions mercredi après avoir prêté serment devant la plus haute juridiction écossaise.

Agé de 37 ans, de confession musulmane, Humza Yousaf est à la fois le premier chef du gouvernement local issu de l'immigration et le plus jeune dirigeant que l'Ecosse ait jamais connu.

Il a prêté serment et allégeance au roi Charles III vêtu d'une tunique noire en présence de sa famille devant la Court of Session, la plus haute juridiction locale.

Elu lundi à la tête du parti indépendantiste écossais (SNP), majoritaire, à l'issue d'un scrutin interne déclenché par la démission surprise de Nicola Sturgeon le mois dernier après huit ans en poste, il a été formellement élu mardi par le Parlement pour prendre la tête du gouvernement écossais. Celui-ci est compétent notamment pour l'éducation, la santé et la justice

Humza Yousaf doit annoncer la composition de son gouvernement dans la journée.

Promesse d'indépendance

Dans sa toute première prise de parole après l'annonce de sa victoire lundi, le nouveau dirigeant écossais a promis de faire partie de 'la génération qui obtiendra l'indépendance', soulignant que 'le peuple' écossais a 'besoin de l'indépendance dès maintenant, plus que jamais'.

Il a indiqué mardi sur Twitter qu'il s'était entretenu avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui l'a félicité pour son élection.

Le dirigeant écossais a évoqué une 'discussion constructive', notamment sur la manière d'aider la population face à la crise du coût de la vie.

'J'ai aussi été clair sur le fait que j'attends que la volonté démocratique du peuple écossais soit respectée par le gouvernement britannique', a-t-il ajouté.

L'arrivée d'Humza Yousaf au pouvoir intervient alors que le combat pour l'indépendance semble caler, ravivant les divisions au sein du SNP et aiguisant les appétits des conservateurs, au pouvoir à Londres, et de l'opposition travailliste.

Après avoir connu un regain de vigueur après le Brexit, auquel les Ecossais s'étaient massivement opposés, l'élan indépendantiste s'est heurté aux refus répétés de Londres d'autoriser un nouveau référendum, confortés par une décision récente de la Cour suprême britannique.

