Le nouveau gouvernement fera « avancer notre pays » , assure Merz

Le chancelier désigné Friedrich Merz a promis mercredi 'de faire de nouveau avancer' l'Allemagne après la conclusion d'un accord de son camp conservateur avec le centre-gauche pour former un gouvernement. Ce dernier promet un 'soutien complet' à l'Ukraine.

'L'accord de coalition est le signe d'un nouveau départ et d'un signal fort pour notre pays', a déclaré M. Merz lors d'une conférence de presse à Berlin. Et d'assurer que 'l'Europe peut compter sur l'Allemagne' et son futur gouvernement face aux bouleversements économiques et géopolitiques en cours.

Le nouveau gouvernement promet son soutien à l'Ukraine et veut augmenter 'significativement' ses dépenses de défense. 'Nous apporterons un soutien complet à l'Ukraine afin qu'elle puisse se défendre efficacement contre l'agresseur russe et s'affirmer dans les négociations', est-il écrit dans le texte de coalition entre conservateurs de Friedrich Merz et sociaux-démocrates présenté mercredi.

/ATS