Le pape François annonce 21 nouveaux cardinaux

Le pape François a annoncé dimanche qu'il va créer 21 nouveaux cardinaux, venant du monde entier, lors d'un consistoire à la fin septembre. Parmi ceux-ci, l'archevêque valaisan Emil Paul Tscherrig.

Tous les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer à l'élection du souverain pontife. Depuis qu'il est devenu pape, François a cherché à promouvoir le clergé de pays en développement et éloignés de Rome aux plus hauts rangs de l'Eglise, dans le cadre de sa philosophie générale de diversité et d'inclusion.

Aux côtés d'évêques et d'archevêques de pays non européens - comme la Tanzanie, la Malaisie, le Soudan du Sud, la Chine et l'Afrique du Sud - la Suisse est également représentée cette fois avec le Valaisan Emil Paul Tscherrig. Né à Unterems dans le Haut-Valais, cet homme d'église de 76 ans est le premier non-Italien à avoir été nommé nonce apostolique (ambassadeur du Vatican) pour l'Italie et Saint-Marin en 2017.

/ATS