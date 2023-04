Le pape appelle à « retrouver l'âme européenne »

Le pape François a appelé vendredi à 'retrouver l'âme européenne' et dénoncé 'l'infantilisme belliqueux' sur fond de montée des nationalismes et de guerre en Ukraine, au premier jour de sa visite en Hongrie.

'On marque les zones et les différences, les nationalismes recommencent à gronder', a-t-il déploré, jugeant que la politique internationale 'oublie la maturité acquise des horreurs de la guerre et régresse vers une sorte d'infantilisme belliqueux'.

'Dans ce moment historique, l'Europe est fondamentale (...) Il est donc essentiel de retrouver l'âme européenne', a insisté le souverain pontife lors de son premier discours à Budapest devant les autorités et le corps diplomatique, notamment le Premier ministre souverainiste Viktor Orban.

Jorge Bergoglio a appelé le Vieux continent à 'ne laisser personne être un ennemi pour toujours', dans une apparente allusion à la politique de la majorité des pays membres de l'UE vis-à-vis de la Russie.

Recoudre l'unité'

Contrairement à ses voisins, la Hongrie a pris le soin de ne pas couper les liens avec Moscou: M. Orban se garde de critiquer le président russe et refuse d'envoyer des armes à Kiev.

De son côté, le pape condamne l''agression' de l'Ukraine 'martyrisée' mais le Saint-Siège tente de maintenir tant bien que mal un dialogue avec Moscou, bien que sa tentative de médiation n'ait pas abouti jusqu'ici.

'L'enthousiasme pour la construction d'une communauté des nations pacifique et stable semble s'être désintégré dans les esprits', a regretté le pape. Citant les pères fondateurs de l'Union européenne, il a invité à 'mettre en oeuvre des diplomaties capables de recoudre l'unité et non d'élargir les déchirures'.

Deuxième pape à visiter la Hongrie après Jean-Paul II, François, 86 ans, est arrivé vendredi matin à Budapest pour cette visite de trois jours, sa 41e visite à l'étranger depuis son élection en 2013.

/ATS