Le pape demande une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier

Photo: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia

Le pape Léon XIV a demandé mardi soir une trêve d'un jour pour Noël dans le monde entier. Il n'a pas mentionné de conflit particulier mais a dit regretter le fait que 'la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve'.

'Je renouvelle cette demande à toutes les personnes de bonne volonté afin qu'elles respectent au moins, en cette fête de la naissance du Sauveur, une journée de paix', a déclaré le pape à la sortie de sa résidence de Castel Gandolfo, dans les environs de Rome, avant de regagner le Vatican.

'Peut-être nous écouteront-elles et y aura-t-il 24 heures de paix dans le monde entier', a ajouté le pape américain. 'Ce qui m'attriste particulièrement, c'est le fait que la Russie semble avoir rejeté la demande de trêve', a-t-il remarqué.

Léon XIV doit célébrer mercredi soir sa première messe de Noël depuis qu'il a été élu pape avant de prononcer jeudi à midi la traditionnelle bénédiction 'Urbi et Orbi' (à la ville et au monde), dans laquelle le souverain pontife se livre traditionnellement à un tour d'horizon des conflits dans le monde.

/ATS
 

