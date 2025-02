Le parquet brésilien a inculpé mardi l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro pour un projet présumé de 'coup d'Etat' visant à empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula après le scrutin de 2022. Trente-trois autres suspects sont également mis en examen.

L'ancien président du Brésil (2019-2022) et les 33 autres suspects sont 'accusés d'avoir incité et exécuté des actes contraires aux trois pouvoirs et à l'Etat de droit démocratique', a déclaré le parquet dans un communiqué.

/ATS