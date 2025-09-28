Le parti pro-européen PAS en tête des législatives en Moldavie

Le parti pro-européen PAS est en tête des élections législatives en Moldavie, marquées par des accusations d'ingérence russe, selon un décompte partiel de la Commission électorale portant sur près de 80% des votes vers 22h30 en Suisse.

Le Parti Action et Vérité (PAS), au pouvoir depuis 2021, arrive en tête avec 44,5% des voix contre 27,7% du Bloc patriotique prorusse, selon ce décompte.

Quelque 52% des électeurs moldaves ont pris part à ce scrutin décisif pour l'avenir de leur pays, entre poursuite du rapprochement avec l'Union européenne ou retour dans le giron russe. Le taux de participation était de 52,3% en 2021.

Signe de l'enjeu de ces élections sous haute tension, chaque camp a accusé l'autre de manipulation et de tentative d'intimidation pendant la campagne.

Donné en tête de la plupart des sondages, le PAS a cependant perdu du terrain depuis 2021 en raison notamment des difficultés économiques du pays, l'un des plus pauvres d'Europe.

Le scrutin a été assombri par les craintes d'achats de voix et de troubles, ainsi que par une 'campagne de désinformation sans précédent' menée par la Russie, selon l'UE.

Moscou a démenti ces allégations, tandis que l'opposition moldave, largement prorusse, a accusé le PAS d'avoir planifié une fraude.

Le service de cybersécurité moldave a déclaré dimanche avoir détecté plusieurs tentatives d'attaques sur l'infrastructure électorale, 'neutralisées en temps réel'.

Après avoir voté à Chisinau, Maia Sandu a mis en garde contre 'l'ingérence massive de la Russie', affirmant aux journalistes que son pays, voisin de l'Ukraine en guerre, était 'en danger'.

Mmem Sandu a réussi à obtenir l'ouverture des discussions pour l'adhésion de la Moldavie à l'UE et de nombreuses aides financières occidentales.

Appel à manifester

En début de semaine, elle avait dénoncé les 'centaines de millions d'euros' déversés par Moscou pour acheter des voix, orchestrer des campagnes de désinformation en ligne et organiser des violences.

Selon Igor Botan, directeur du centre de réflexion moldave Adept, la Moldavie n'a 'jamais vu un tel niveau (d'ingérence étrangère) dans une campagne électorale' depuis l'indépendance en 1991 de l'ex-république soviétique qui compte quelque 2,4 millions d'habitants et plus d'un million d'émigrés également appelés à voter.

Depuis le 1er août, la police moldave a réalisé plus de 600 fouilles en lien avec des tentatives de déstabilisation. Des dizaines de personnes ont été arrêtées.

'J'ai voté pour le retour à la normale', a dit l'ancien président, Igor Dodon (2016-2020), l'un des dirigeants du Bloc patriotique.

Dans la soirée, il a appelé les partis de l'opposition et des membres de la société civile 'à une manifestation pacifique devant le parlement' lundi midi 'pour défendre le vote des citoyens'.

La participation de la diaspora, qui a contribué à la réélection de Mme Sandu en 2024, et celle de la région séparatiste de Transdniestrie, qui penche en faveur de la Russie, ont été particulièrement observées.

Les autorités de Transdnistrie ont accusé le gouvernement moldave de 'nombreuses et flagrantes' tentatives de limiter le vote des habitants de cette région.

Une vingtaine de partis et candidats indépendants étaient en lice pour le scrutin qui doit pourvoir 101 sièges.

Valeriu Pasha, du groupe de réflexion WatchDog, n'exclut pas une assemblée morcelée, synonyme d'instabilité.

En 2021, le PAS l'avait emporté avec 52,8% des voix contre 27,2% pour le Bloc des socialistes et communistes de M. Dodon.

/ATS