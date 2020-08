Le patron de presse Jimmy Lai arrêté à Hong Kong

Le patron de presse Jimmy Lai a été arrêté lundi à Hong Kong sous le coup de la nouvelle loi de sécurité nationale, ont annoncé un de ses proches et une source policière. Il est une des principales figures du mouvement pro démocratie.

'Ils l'ont arrêté chez lui vers 07h00 (02h00 en Suisse). Nos avocats sont en route pour le poste de police', a déclaré à l'AFP Mark Simon, proche collaborateur de Jimmy Lai. Il a ajouté que d'autres membres du groupe de presse que M. Lai dirige avaient eux aussi été arrêtés.

Peu auparavant, M. Simon avait annoncé sur Twitter que l'arrestation était en cours. 'Jimmy Lai est en train d'être arrêté en ce moment pour collusion avec des puissances étrangères', a-t-il écrit.

Un responsable de la police a déclaré à l'AFP sous le couvert de l'anonymat que M. Lai avait été arrêté pour collusion avec des forces étrangères - une des nouvelles infractions réprimées par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin - et pour fraude.

M. Simon a indiqué sur Twitter que des policiers effectuaient des perquisitions au domicile de M. Lai et à celui de son fils. Jimmy Lai, 72 ans, est le propriétaire de deux publications ouvertement pro démocratie et critiques envers Pékin, le quotidien Apple Daily et Next Magazine.

'Je suis prêt à aller en prison'

Pour de nombreux habitants de Hong Kong, Jimmy Lai est un héros, un propriétaire de presse combatif et le seul magnat du territoire semi-autonome qui ose critiquer Pékin.

Mais dans les médias officiels chinois il est dénoncé comme un 'traître', un inspirateur des immenses manifestations pro démocratie qui ont eu lieu à Hong Kong et le chef d'un groupe de personnalités accusées de conspirer avec des nations étrangères pour nuire à la Chine.

A la mi-juin, deux semaines avant l'imposition de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, Jimmy Lai déclarait à l'AFP qu'il s'attendait à être arrêté. 'Je suis prêt à aller en prison', disait-il. 'Si cela arrive, j'aurai l'opportunité de lire des livres que je n'ai pas encore lus. La seule chose que je puisse faire est d'être positif'.

Il décrivait alors la nouvelle loi comme 'le glas pour Hong Kong'. 'Elle va remplacer notre régime légal et détruire notre statut financier international', disait-il.

