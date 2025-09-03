Le président Xi assure que la Chine est « inarrêtable »

La grande parade militaire chinoise commémorant la fin de la seconde guerre mondiale a commencé ...
La grande parade militaire chinoise commémorant la fin de la seconde guerre mondiale a commencé mercredi matin à Pékin sous les yeux des présidents chinois Xi Jinping, russe Vladimir Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Lançant le défilé, Xi Jinping a déclaré mercredi que la Chine était 'inarrêtable'. 'La noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément', a-t-il ajouté

'Aujourd'hui, l'humanité fait de nouveau face à un choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation', a poursuivi M. Xi.

Le président chinois avait accueilli son homologue russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avant d'assister en compagnie d'une vingtaine de dirigeants étrangers au grand défilé.

M. Xi a serré la main tour à tour à M. Poutine puis à M. Kim ainsi qu'aux autres invités avant de marcher sur le tapis rouge, M. Poutine immédiatement à la droite de M. Xi et M. Kim à sa gauche, à la tête du groupe des dirigeants, selon les images de la télévision.

