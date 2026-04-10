Le président cubain ne démissionnera pas sous la pression US

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a affirmé jeudi qu'il ne démissionnera pas sous la pression des Etats-Unis. Il a appelé au dialogue avec le gouvernement de Donald Trump, dans sa première interview à une chaîne américaine.

'Nous sommes un Etat libre et souverain, un Etat libre. Nous jouissons d'autodétermination et sommes indépendants, nous ne sommes pas soumis aux intentions des Etats-Unis', a-t-il déclaré selon la transcription en anglais de son entretien avec la chaîne NBC News.

'Le gouvernement américain qui a mis en oeuvre cette politique hostile à l'égard de Cuba, n'a pas le droit moral de demander quoi que ce soit de Cuba', a déclaré le dirigeant.

Les relations entre les Etats-Unis et Cuba ont connu récemment un regain de tensions.

Le président américain, Donald Trump, a empêché les exportations de pétrole vers Cuba depuis la capture par les forces américaines du dirigeant vénézuélien, Nicolas Maduro, principal allié régional de La Havane, aujourd'hui détenu aux Etats-Unis. Donald Trump a également menacé de représailles les pays qui expédient du brut vers l'île.

Le blocus pétrolier a aggravé la crise énergétique à Cuba, qui subit des coupures de courant récurrentes.

Donald Trump multiplie les déclarations offensives contre l'île et ses dirigeants allant jusqu'à affirmer qu'il 'aura l'honneur de prendre Cuba', sans préciser ses propos.

Miguel Diaz-Canel avait promis en réponse une 'résistance indestructible' face aux menaces.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, dont les parents sont d'origine cubaine, avait par ailleurs démenti un article du New York Times selon lequel des responsables américains avaient exhorté Cuba à destituer le président.

Le dirigeant cubain a déclaré à NBC News que la Havane souhaitait 'engager le dialogue et discuter de tous les sujets sans condition - sans exiger de changement de la part de notre système politique, tout comme nous n'exigeons pas de changement de la part du système américain, à propos duquel nous avons nombre de doutes'.

Le dialogue en cours entre Cuba et les Etats-Unis est encore à un stade 'très préliminaire', a déclaré cette semaine à l'AFP la vice-ministre cubaine des Affaires étrangères, Josefina Vidal, insistant cependant sur l'importance de ce dialogue pour surmonter les tensions entre les deux pays.

/ATS