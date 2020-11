Le président pro-russe et la candidate pro-européenne au 2e tour

Le chef de l'Etat sortant pro-russe Igor Dodon est arrivé en tête lors de l'élection présidentielle dimanche en Moldavie. Il affrontera au second tour la candidate pro-européenne Maia Sandu, selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale.

M. Dodon a obtenu 35% des suffrages après le dépouillement de 81% des urnes, devançant Mme Sandu, avec 31% des voix, lors de ce scrutin qui s'est déroulé sous l'oeil de Moscou et dont le second tour aura lieu le 15 novembre. 'Vous avez fait preuve de patriotisme et démontré que l'avenir de la Moldavie vous tient à coeur', s'est adressé M. Dodon, 45 ans, aux électeurs aussitôt après la clôture de l'élection, qu'il a jugée 'correcte, libre et démocratique'.

Cet ancien ministre de l'Economie dans un gouvernement communiste avait promis lors de la campagne 'la poursuite d'une coopération bénéfique avec la Russie' et l'apprentissage obligatoire du russe à l'école dans ce pays majoritairement roumanophone. Son programme lui a valu les louanges de son homologue Vladimir Poutine.

Sa rivale Maia Sandu, 48 ans, qu'il avait vaincue lors du précédent scrutin, en 2016, s'est engagée à oeuvrer pour une intégration de la Moldavie dans l'Union européenne et pour faire revenir au pays le million de Moldaves qui travaillent à l'étranger. Se refusant à commenter ces premiers résultats, elle s'est félicitée de la forte mobilisation de la diaspora, traditionnellement favorable aux candidats de centre droit.

Au total 42,7% des inscrits ont exprimé leur suffrage dans les bureaux de vote ouverts en Moldavie et à l'étranger, contre près de 51% au premier tour de 2016.

Crises à répétition

Ancienne république soviétique de 3,5 millions d'habitants nichée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie a été frappée ces dernières années par des crises politiques à répétition et par une gigantesque fraude bancaire portant sur un milliard de dollars, soit 15% de son produit intérieur brut.

Les forces favorables à un rapprochement avec la Russie et les partisans d'une intégration européenne se sont succédé au pouvoir, sans jouir d'une majorité claire. Dimanche, les électeurs n'ont pas caché leur déception face à l'absence de progrès dans ce pays parmi les plus pauvres d'Europe.

'Depuis trente ans, nous attendons un changement. Comment voulez-vous que les gens qui travaillent à l'étranger reviennent tant qu'il y aura autant de corruption ici?', s'interrogeait Vasile Mardare, un professeur de sport âgé de 64 ans. 'J'ai voté pour un candidat qui rapprochera la Moldavie du niveau de vie de l'Occident', a-t-il confié à l'AFP.

'Nous voulons un meilleur avenir pour nos enfants et attendons que les hommes politiques tiennent leurs promesses, mais n'avons pas trop d'espoir', a déclaré une habitante de Chisinau, Ludmila, 37 ans.

La Moldavie est connue pour son industrie viticole et un conflit gelé avec des séparatistes pro-russes, en Transnistrie, qui ont fait sécession en 1992 après une guerre éclair. Moscou y maintient depuis des troupes.

2200 observateurs

De précédents scrutins ayant été entachés de fraudes, nombre d'électeurs ont affirmé craindre un 'scénario' comme au Bélarus, où la réélection contestée en août du président Alexandre Loukachenko, soutenu par Moscou, suscite un mouvement de contestation historique. 'Nous ne voudrions pas que les choses se passent comme au Bélarus, mais si ça continue comme ça je pense que nous n'aurons pas d'autre solution', a dit à l'AFP Maria Turcanu, 55 ans, médecin à Chisinau.

Au total 2200 observateurs ont été déployés lors de cette élection, dont 34 par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui livrera lundi les conclusions de sa mission.

