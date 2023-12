Le président serbe revendique la victoire aux législatives

Le président serbe Aleksandar Vucic a revendiqué dimanche soir la victoire de son parti (SNS, droite nationaliste) aux élections législatives avec plus de 46% des voix. Il sortirait même renforcé par rapport au dernier scrutin, en avril 2022.

'Nous aurons la majorité absolue au Parlement avec 127 sièges', sur les 250 que compte le Parlement, a-t-il déclaré, confiant, en conférence de presse, en se fondant sur 76% des bulletins de vote dépouillés. Lors de la précédente législature, le SNS avait obtenu 120 sièges.

Omniprésent dans les médias, le président était de toutes les affiches, faisant de ces élections législatives et locales un référendum sur sa personne. 'Mon travail était de tout faire en mon pouvoir pour que vous obteniez la majorité absolue au parlement', a-t-il d'ailleurs déclaré dimanche soir, se disant 'très fier' de la campagne menée.

Les résultats officiels ne sont pas attendus avant lundi soir, mais l'opposition unie sous la bannière 'La Serbie contre la violence', remporterait 23,5% des voix.

Fraudes dénoncées

Cette coalition, née des manifestations monstres qui ont secoué le pays dès mai, après la mort de 19 personnes dans deux fusillades - dont une dans une école primaire - n'a eu de cesse de dénoncer une campagne biaisée, entachée, selon elle, de fraudes.

Son chef de file, Radomir Lazovic, a, dès dimanche matin, évoqué des irrégularités, affirmant qu'il s'agissait peut-être 'du processus électoral le plus sale', évoquant des 'achats de voix, fausses signatures'. L'opposition a aussi affirmé que des bus entiers étaient arrivés à Belgrade pour y faire voter des non-résidents.

'La plus grande préoccupation est causée par le plus grand nombre d'électeurs amenés d'autres endroits à Belgrade', a indiqué le centre pour la recherche, la transparence et la responsabilité (CRTA), dont une équipe d'observateurs a affirmé avoir été attaquée à Odzaci (nord-est), 'après avoir enregistré un cas de corruption électorale, où des dizaines de bulletins de vote ont été apportés aux bureaux des partis politiques'.

Forte inflation

Ces accusations ont été balayées par la première ministre, Ana Brnabic, lors d'une conférence de presse dans la soirée. Dans un exercice dont est aussi coutumier le président, elle a égrené des unes de la presse non-acquise au SNS, les accusant de chercher à semer le chaos avec des mensonges.

Lors de dernières élections législatives, couplées à des présidentielles et des municipales en avril 2022, le SNS et ses alliés avaient remporté 120 des 250 sièges au parlement et Aleksandar Vucic avait été réélu pour un second mandat. Mais après les fusillades de mai, l'opposition a réclamé de nouvelles législatives, que M. Vucic a convoquées au début novembre, en espérant renforcer sa mainmise.

Dans une campagne très courte, l'opposition a prôné 'une vie sans peur des puissants', une société apaisée et une amélioration de la situation économique, dans un pays durement frappé par l'inflation, en particulier sur l'alimentation. Le taux d'inflation annuel a dépassé les 15% au printemps, avant de tomber à 8% en novembre.

Le président a lui aussi fait campagne sur la lutte contre la hausse des prix et a promis dans les années à venir une hausse du salaire moyen pour atteindre 1400 euros et une augmentation des pensions de retraite à 650 euros. En septembre, le salaire médian dans le pays était de 560 euros.

Belgrade

Mais cette campagne a surtout fini de consacrer le retour en politique de figures ultranationalistes du passé, dont notamment Vojislav Seselj. Ce dernier, qui fut un mentor politique d'Aleksandar Vucic quand il était encore membre du parti radical serbe (extrême droite), a été condamné pour crimes contre l'humanité par la justice internationale. Il est aujourd'hui allié du SNS pour les élections locales à Belgrade.

Autre allié du président, le ministre serbe des affaires étrangères, Ivica Dacic, a fait applaudir, pendant la campagne le petit-fils de Slobodan Milosevic, Marko, membre de son parti, le SPS (parti socialiste serbe, qui fut aussi celui de Slobodan Milosevic, ndlr).

L'inconnue dimanche en soirée restait la capitale, Belgrade, où vivent environ 1,5 million de personnes, soit près d'un quart du pays. La ville était jusqu'à présent dirigée par un proche d'Aleksandar Vucic et ancien joueur de WaterPolo, Aleksandar Sapic.

/ATS