Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivé au sommet du G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mardi matin au sommet du G7 à Evian. Il a été accueilli par son homologue Emmanuel Macron dans les jardins de l'hôtel Royal, au bord du lac Léman, où le sommet s'est ouvert lundi soir.

Les deux hommes ont échangé une accolade chaleureuse et marché ensemble jusqu'à l'entrée principale de l'hôtel, où ils ont posé devant la presse pour une poignée de main, sans rien déclarer aux journalistes présents.

Ils se sont ensuite assis pour un entretien bilatéral, avant de retrouver le reste des dirigeants pour discuter des moyens de relancer des négociations avec Vladimir Poutine dans le but de mettre fin au conflit en Ukraine.

Le président Zelensky espère à cette occasion pouvoir s'entretenir seul à seul avec Donald Trump, présent mardi matin à la table des dirigeants du G7. La dernière rencontre entre les deux chefs d'Etat remonte à fin décembre dans la résidence du milliardaire américain à Mar-a-Lago, en Floride.

A défaut d'annoncer une réunion bilatérale, le président des Etats-Unis, accaparé ces derniers mois par le conflit avec l'Iran, a assuré lundi avoir eu 'une très bonne conversation avec le président (Volodymyr) Zelensky et le président (russe Vladimir) Poutine' dimanche. 'Et je pense que nous pouvons peut-être faire quelque chose', a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat ukrainien avait été accueilli lundi soir à Genève par le président de la Confédération Guy Parmelin. Lors d'une rencontre bilatérale, il a 'remercié la Suisse pour tout le soutien qu’elle nous a apporté et, en particulier, pour sa disponibilité à aider à rapprocher la paix', a-t-il écrit sur X.

/ATS