Le président ukrainien promet de « ravager » les forces russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dimanche, dans ses voeux du Nouvel An, de faire subir en 2024 aux forces russes 'les ravages de notre production domestique'. Il a assuré que l'Ukraine aurait un million de drones dans son arsenal l'an prochain.

Son allocution télévisée était illustrée par des images de l'artillerie et des avions de chasse ukrainiens. Outre le 'million' de drones supplémentaires, l'Ukraine disposera aussi d'avions de chasse F-16, fournis les Occidentaux, a ajouté M. Zelensky.

Ce message du Nouvel An intervient moins de 72 heures après que Moscou a lancé de nombreux missiles et des drones sur les villes ukrainiennes, tuant 39 personnes dans l'une des plus grandes attaques aériennes depuis le début de la guerre.

'Nos pilotes maîtrisent déjà les F-16 et il est certain que nous les verrons bientôt dans notre ciel', a-t-il lancé. 'Ainsi, nos ennemis verront à quoi ressemble notre colère'.

Appel aux Occidentaux

M. Zelensky a également exhorté ses alliés occidentaux à maintenir leur soutien, alors que les signes de lassitude à l'égard du conflit se multiplient.

'Les Ukrainiens sont plus forts que toutes les intrigues, toutes les tentatives de diminuer la solidarité mondiale, de saper la coalition de nos alliés', a averti M. Zelensky.

Malgré des aides militaires occidentales qui se comptent en milliards de dollars, l'Ukraine n'est pas parvenue à faire de percée majeure dans sa contre-offensive de l'été 2023 contre les forces russes.

Depuis, Moscou a intensifié la pression le long des lignes de front, s'emparant de la ville de Marinka au début décembre et cherchant à prendre le contrôle de Koupiansk dans le nord-est du pays.

