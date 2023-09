Le puissant typhon Haikui s'abat sur Taïwan

Avec ses vents de 140 km/h et des rafales atteignant parfois les 190 km/h, des pluies torrentielles, des inondations et des vagues gigantesques sur les côtes, le puissant typhon Haikui s'est abattu dimanche sur Taïwan. Des milliers de personnes ont été évacuées.

Haikui, le premier typhon à passer directement sur Taïwan depuis quatre ans, a touché terre vers 15h40 (09h40 en Suisse) à Taitung, une région montagneuse et relativement peu peuplée de l'est de l'île.

'C'est un peu plus tôt que prévu car il avance plus vite', a déclaré à l'AFP Yeh Chih-chun, prévisionniste au Bureau météorologique central de Taïwan.

Dans la région, les habitants se terrent à l'intérieur dans l'obscurité et loin des fenêtres. D'énormes rafales de vent font s'envoler des arbres déracinés et des réservoirs d'eau arrachés à leurs socles, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Dimanche, les autorités ont recensé deux blessés légers dans le comté de Hualien, où un arbre est tombé sur une voiture.

A travers l'île, plus de 21'000 foyers ont été privés d'électricité. La plupart d'entre eux ont retrouvé le courant en milieu d'après-midi, mais environ 9000 en étaient encore privés au moment où Haikui a touché terre.

La dernière tempête majeure à avoir frappé l'île avant Haikui était le typhon Bailu, qui avait fait un mort en 2019.

'Menace considérable'

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a souligné que le typhon devrait être le premier depuis quatre ans à toucher la chaîne montagneuse du centre de l'île, qui la traverse du nord au sud, une trajectoire qui risque de provoquer des glissements de terrains dans les régions proches.

'Je rappelle à la population qu'il faut se préparer au typhon, veiller à sa sécurité, éviter les sorties et les activités dangereuses', a-t-elle également déclaré.

Le typhon 'devrait représenter une menace considérable pour la plupart des régions de Taïwan avec du vent, de la pluie et des vagues', avait auparavant averti au cours d'une conférence de presse le directeur adjoint du Bureau météorologique, Fong Chin-tzu.

Selon le Bureau météorologique, Haikui va traverser le sud de l'île d'est en ouest dimanche soir avant de s'éloigner au-dessus du détroit de Taïwan d'ici lundi soir, en direction de la Chine continentale.

Le typhon a entraîné l'évacuation d'environ 4000 personnes habitant dans les zones les plus exposées, selon les autorités.

Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés dimanche, et les commerces ont fermé dans la plupart des régions de l'est et du sud de l'île.

Voile blanc

Les rues de Hualien étaient désertes dimanche matin, battues par une pluie incessante. Dans un port de pêche du comté de Yilan (nord-est), d'énormes vagues s'abattaient sur le rivage.

Dans le comté de Taitung, les vents violents et la pluie diluvienne ont plongé le paysage dans une sorte de voile blanc, sans aucune visibilité.

'J'avais presque oublié ce que c'était que d'être dans un typhon. Quelle violence ce vent!', s'exclame Huang Jun-tong, propriétaire d'un restaurant de fruits de mer, pendant qu'il s'assure que son établissement est bien calfeutré. 'Et pourtant hier tout était si calme, on n'avait pas l'impression qu'un typhon approchait'.

'Je pense que cette fois, c'est du sérieux', opine Chang Jhi-ming, un mécanicien à la retraite de 58 ans. 'Ca ne fait que commencer, le vent vient juste d'arriver et on peut déjà voir des arbres tomber'.

L'armée a mobilisé soldats et équipements, tels que des véhicules amphibies et des bateaux gonflables, dans les zones de l'île où les dégâts les plus importants sont redoutés.

Mais Haikui devrait être moins puissant que Saola, qui avait déclenché l'alerte maximale à Hong Kong et dans le sud de la Chine avant de se dégrader en tempête tropicale samedi.

