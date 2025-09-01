Le séisme en Afghanistan a fait au moins 250 morts

Le tremblement de terre survenu dans la nuit de dimanche à lundi en Afghanistan a fait au moins ...
Photo: KEYSTONE/AP/EBRAHIM NOROOZI

Au moins 622 personnes sont mortes dans l'est de l'Afghanistan frappé dans la nuit par un séisme de magnitude 6, a indiqué lundi à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani. La secousse a aussi fait plus de 1500 blessés.

/ATS
 

