Le spéléologue américain secouru après neuf jours dans un gouffre

Le spéléologue américain tombé malade le 2 septembre au fond d'un gouffre dans le sud de la Turquie a été secouru lundi, a annoncé la Fédération turque de spéléologie. 'Mark Dickey a été sorti', a-t-elle déclaré.

'L'opération de sauvetage s'est achevée avec succès', a ajouté la fédération. Le spéléologue de 40 ans a été victime d'une hémorragie abdominale alors qu'il explorait le réseau de grottes de Morca, près de Mersin, avec une équipe internationale.

La grotte, la troisième la plus profonde de Turquie, atteint près de 1,3 kilomètre de profondeur à son point le plus bas. Mark Dickey est tombé malade à une profondeur de 1120 mètres. Sa mésaventure a déclenché ce que les secours ont qualifié d'une des opérations de sauvetage souterrain les plus vastes et les plus compliquées jamais organisées.

200 sauveteurs

Une équipe internationale de 200 sauveteurs, explorateurs et médecins a commencé à hisser prudemment Dickey vers la surface après lui avoir administré des transfusions de sang.

Ils l'ont d'abord sanglé à une civière, qu'il a parfois fallu hisser verticalement à l'aide d'une corde dans des passages particulièrement étroits. Les équipes qui tiraient les cordes faisaient parfois des pauses, remontant à la surface avant de retourner sous terre.

'Nous félicitons tous ceux qui ont apporté leur contribution', a déclaré la Fédération turque de spéléologie. Selon les autorités, l'état de santé de M. Dickey s'est régulièrement amélioré depuis quelques jours.

'Figure connue'

'Il est en bonne santé en général. Il continue d'être alimenté avec des liquides', avait déclaré à la presse dimanche en fin de journée Cenk Yildiz, chef de l'antenne locale du service d'intervention d'urgence turc. 'Nous avons résolu ses problèmes d'hémorragie gastrique avec du plasma et du sérum', a-t-il expliqué.

Dans une vidéo, M. Dickey a remercié le gouvernement turc pour son aide, affirmant que sa 'réaction rapide' lui avait 'sauvé la vie'. Selon l'Association européenne de sauvetage en grotte (ECRA) Mark Dickey est un spéléologue expérimenté qui a une formation médicale.

Ce natif de l'Etat de New York est 'une figure bien connue de la communauté spéléologique internationale, un spéléologue hautement qualifié et un sauveteur spéléo lui-même', a déclaré l'ECRA. 'Outre ses activités de spéléologue, il est également secrétaire du comité médical de l'ECRA et instructeur pour les organisations de sauvetage en grotte aux Etats-Unis, a précisé cette organisation.

