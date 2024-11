Le super typhon Man-yi balaie les Philippines

Le super typhon Man-yi balayait dimanche les Philippines, laissant dans son sillage arbres déracinés, lignes électriques couchées et toitures de tôle arrachées. Aucune victime n'a été déclarée pour l'instant.

Man-yi, la sixième tempête majeure en un mois à frapper les Philippines, soufflait encore des vents mesurés à 185 km/h au maximum après avoir touché terre samedi soir dans la province orientale de Catanduanes. L'agence météorologique avait rapporté des pointes à 325 km/h.

Plus de 650'000 personnes ont fui leur domicile à l'approche de ce super typhon qualifié de 'potentiellement catastrophique et mortel' par l'agence. Des vagues s'élevant jusqu'à 14 mètres de haut ont déferlé sur le littoral de Catanduanes alors que des ondes de tempête de plus de trois mètres risquent de toucher Manille et d'autres régions côtières vulnérables dans les 48 heures, a prévenu la même source samedi.

'Aucune victime n'a été signalée, peut-être parce que les gens ont suivi les ordres d'évacuation', a déclaré dimanche le responsable des opérations de secours de la province de Catanduanes, alors que le nettoyage de l'île est en cours. 'Toutes les villes ont subi des dégâts, mais on s'attend à ce que celles du nord [de l'île] aient plus de problèmes,' a-t-il ajouté.

Direction Manille

'Il y a juste une brise et de la bruine maintenant', a affirmé le responsable. La municipalité de Panganiban, dans le nord-est de la province, a été frappée directement par Man-yi.

Des photographies partagées sur la page Facebook du maire de Panganiban, Cesar Robles, montrent des lignes électriques renversées, des maisons endommagées, des arbres et des tôles ondulées jonchant les routes.

''Pepito' était si puissant. Je n'ai jamais connu de typhon aussi puissant', a assuré M. Robles dans un message, utilisant le nom donné localement au super typhon. 'C'est toujours un peu dangereux, il y a encore des rafales de vent et beaucoup de débris', a-t-il indiqué.

Man-yi est la sixième tempête à toucher les Philippines en moins d'un mois. Les précédentes ont tué au moins 163 personnes, fait des milliers de sans-abris, détruit des récoltes et tué du bétail.

Man-yi devrait 's'affaiblir légèrement' en typhon avant de s'abattre sur Luzon, l'île la plus peuplée et moteur économique du pays, dimanche après-midi, selon les prévisionnistes. Il doit ensuite traverser le nord de la capitale Manille et balayer la mer de Chine méridionale lundi.

