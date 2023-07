Le typhon Doksuri a balayé le nord des Philippines

Le typhon Doksuri a frappé le nord des Philippines mercredi, entraînant la chute d'arbres, des coupures d'électricité et de fortes pluies. Des milliers de personnes avaient trouvé refuge dans des centres d'évacuation d'urgence.

Doksuri soufflait des vents maximums soutenus de 175 km/h qu'il survolait les eaux autour de l'île de Fuga, au large de la pointe nord de l'île principale de Luçon, a indiqué l'agence météorologique nationale dans sa dernière mise à jour à 02h00 (en Suisse).

L'agence a mis en garde contre des 'conditions violentes, mettant la vie en danger', dans cette région peu peuplée balayée par des vents violents et de fortes pluies. Le super typhon Doksuri a traversé l'océan Pacifique mardi, avant de s'affaiblir à l'approche des Philippines.

Inondations

'Le vent et la pluie ont été si forts cette nuit que je n'ai pas bien dormi', a raconté à l'AFP Rey Aguinaldo, un fonctionnaire retraité de la municipalité côtière de Pasuquin, dans la province d'Ilocos Norte. 'Quand je me suis levé aujourd'hui, j'ai vu que des arbres étaient tombés et des branches cassées. Nous n'avons pas d'électricité', a-t-il ajouté.

Environ 12'000 personnes ont été évacuées de leur domicile dans la province de Cagayan, dont 431 dans les îles Babuyan, à la suite d'alertes concernant des ondes de tempête de trois mètres de haut, a déclaré le responsable provincial des catastrophes.

Des inondations ont également été signalées dans les municipalités côtières de Lallo, Pamplona et Claveria.

Le responsable a indiqué que certaines personnes s'étaient réfugiées chez des voisins qui avaient des maisons en béton, tandis que d'autres ont été emmenées dans des salles municipales.

