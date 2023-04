Le vainqueur de centre-droit chargé de former un gouvernement

Le leader du centre-droit finlandais Petteri Orpo a été officiellement chargé vendredi de former une majorité et un gouvernement dont il doit devenir Premier ministre. Son parti de la Coalition nationale avait remporté les élections législatives il y a deux semaines.

M. Orpo, qui a battu la sortante sociale-démocrate Sanna Marin le 2 avril, a été 'choisi à l'unanimité pour diriger les négociations', a annoncé le président du groupe parlementaire de la formation de droite, Kai Mykkänen. Un exécutif devrait pouvoir être présenté autour du 1er mai.

Le chef du centre-droit, qui doit devenir Premier ministre à 53 ans après sept ans à la tête de son parti, n'a pas donné d'indication sur le bord avec lequel il souhaitait s'allier. Deux hypothèses principales se présentent à lui: soit former une majorité vers le centre-gauche avec les sociaux-démocrates, soit s'allier avec l'extrême-droite du parti des Finlandais.

'Après les élections j'ai été en contact avec les partis de façon à peu près égale. Je ne me suis pas précipité non plus', a expliqué M. Orpo aux journalistes.

Une série de 24 questions a été adressée aux différents partis du Parlement avec une réponse demandée avant mardi midi, a-t-il expliqué. Des négociations bilatérales auront ensuite lieu les 24 et 25 avril.

M. Orpo avait fait campagne sur les finances publiques et l'économie pour déboulonner Sanna Marin, 37 ans, populaire mais clivante. Cette dernière a annoncé la semaine dernière qu'elle comptait se mettre en retrait de la vie politique et redevenir simple députée en quittant la tête des sociaux-démocrates en septembre.

Lors du scrutin très serré du 2 avril, la Coalition nationale était arrivée en tête avec 48 sièges et 20,8% des voix, devant le parti des Finlandais (46 sièges et 20,1%) et les sociaux-démocrates (43 sièges et 19,9%). Le poste de Premier ministre revient traditionnellement au parti arrivé en tête du scrutin.

