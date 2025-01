Le vol inaugural de la fusée New Glenn de Jeff Bezos reporté

Le vol inaugural prévu dimanche de New Glenn, la grande fusée de Blue Origin, de Cap Canaveral en Floride, a été reporté en raison des conditions météorologiques. Une autre fenêtre de lancement est prévue lundi à 01h00 locales (05h00 en Suisse).

'Les conditions maritimes sont toujours défavorables à l'atterrissage du booster' sur une barge dans l'océan Atlantique, a indiqué l'entreprise sur le réseau social X samedi.

Après des années de conception et de multiples reports, le premier vol de New Glenn, une fusée haute de 98 mètres, soit la taille d'un immeuble d'environ 30 étages, est censé constitué un tournant pour la société fondée par le milliardaire américain Jeff Bezos et potentiellement l'industrie spatiale privée.

Objectif orbite spatial

L'objectif de ce lancement est d''atteindre l'orbite. Tout ce qui va au-delà est un bonus', a souligné David Limp, le directeur de Blue Origin.

Si la société du fondateur d'Amazon emmène déjà depuis des années des touristes quelques minutes dans l'espace grâce à sa plus petite fusée New Shepard, elle n'a jusqu'ici mené aucun vol en orbite.

Avec New Glenn, plus grande et plus puissante, Blue Origin ambitionne de rattraper son grand rival SpaceX, qui appartient à un autre milliardaire américain, Elon Musk.

L'entreprise du patron de Tesla domine depuis des années le marché commercial spatial avec ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy. Il développe actuellement la plus grande fusée jamais créée: Starship.

/ATS