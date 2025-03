Le volume des glaciers a reculé de 450 milliards de tonnes en 2024

Le volume mondial des glaciers a encore reculé l'année dernière, de 450 milliards de tonnes. Cette diminution est la quatrième la plus importante jamais observée, a affirmé vendredi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève.

La période depuis 2022 a été celle durant laquelle les glaciers ont le plus reculé sur trois ans, selon l'état du climat mondial publié par cette institution. Cinq des six dernières années ont vu la diminution la plus rapide de cet écosystème, ajoute l'organisation alors que la communauté internationale commémore la première Journée mondiale des glaciers ce vendredi, en pleine Année des glaciers.

Ceux-ci sont indispensables pour l'énergie, l'eau et le climat mondial, a dit à la presse un responsable de l'OMM, Stefan Uhlenbrook. L'an dernier, une perte nette de volume des glaciers a été observée dans toutes les régions.

La plus importante a été identifiée dans le nord de l'Asie, le nord de l'Europe ou le Svalbard. Le Canada ou les territoires proches du Groenland ont été moins affectés.

/ATS