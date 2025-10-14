Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé mardi la suspension de la réforme des retraites 'jusqu'à l'élection présidentielle' de 2027, qui portera sur la mesure d'âge et la durée de cotisation.

'Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle', a-t-il affirmé devant l'Assemblée nationale.

'Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé (le syndicat) CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028'.

Cette suspension de la réforme des retraites coûtera '400 millions d'euros en 2026 et 1,8 milliard en 2027', a chiffré Sébastien Lecornu. Elle devra être 'compensée par des économies', a-t-il prévenu

'Cette suspension (de la réforme des retraites) bénéficiera à terme à 3,5 millions de Français. Elle devra donc être compensée par des économies. Elle ne pourra pas se faire au prix d'un déficit accru', a ainsi déclaré le Premier ministre.

Le déficit public français 'est réduit à 4,7%' du PIB dans le projet de budget pour 2026 et devra 'dans tous les cas de figure être à moins de 5% à la fin de la discussion' au Parlement, a par ailleurs réaffirmé mardi le chef du gouvernement.

'Nous ne pouvons pas placer notre pays en dépendance durable de prêteurs étrangers et je ne serai pas le Premier ministre d'un dérapage des comptes publics', a-t-il dit lors de sa déclaration de politique générale sous haute tension, alors qu'il est menacé de censure par les oppositions.

/ATS