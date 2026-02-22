Lente décrue dans une partie de l'ouest de la France

Une lente décrue s'est amorcée dimanche dans l'ouest de la France frappé par des crues exceptionnelles ...
Photo: KEYSTONE/AP/Yohan Bonnet

Une lente décrue s'est amorcée dimanche dans l'ouest de la France frappé par des crues exceptionnelles, qui continuent de se propager en aval sur les fleuves.

La Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire restent dimanche et lundi en vigilance rouge crues.

A Angers, ville de 160'000 habitants, le niveau de la Maine est monté à 6,39 mètres samedi soir. 'Une décrue est attendue dans les prochains jours, de l'ordre de 20 cm par 24 heures', selon la préfecture.

Au moins 5000 personnes sont touchées. Des rues sont fermées aux voitures et la circulation des tramways est perturbée. Deux kilomètres de planches ont été installés pour permettre aux riverains de marcher au sec.

Au sud d'Angers, une digue protégeant quatre communes menace de rompre sous la pression de la Loire. Un ordre d'évacuation a été émis samedi et trois centres d'hébergement d'urgence ont ouvert dans les communes concernées. Samedi soir, 187 personnes avaient quitté leur domicile, selon la préfecture.

A Chalonnes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, un homme est porté disparu depuis mardi soir, après que son canoë a chaviré.

Environ 3000 habitations sont touchées par les inondations et les pompiers ont procédé à 600 mises à l'abri, sans victime, depuis le début de l'épisode mardi. Les centres d'hébergement d'urgence restent vides, les sinistrés se relogeant chez des proches, ont précisé les autorités. Près de 600 personnes étaient encore privées d'électricité dimanche.

/ATS
 

