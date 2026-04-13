Léon XIV est arrivé en Algérie pour une visite historique

Léon XIV est arrivé lundi matin en Algérie pour une visite de deux jours hautement symbolique, la première d'un pape dans ce pays à majorité musulmane, terre natale de Saint Augustin, a constaté l'AFP à bord de l'avion papal.

Le pape américain est arrivé peu avant 10h00 locales (11h00 suisse) à l'aéroport d'Alger et doit rendre hommage aux victimes algériennes de la guerre d'indépendance contre la France (1954-1962).

Interpellé un peu plus tôt sur ses positions contre la guerre par le président américain, le pape a déclaré aux journalistes qui l'accompagnent ne pas avoir 'peur de l'administration Trump'. Et Léon XIV d'ajouter ne pas avoir 'l'intention d'entrer dans un débat' avec Donald Trump.

'Je ne suis pas un politicien, je n'ai pas l'intention d'entrer dans un débat avec lui, le message est toujours le même: promouvoir la paix', a précisé le pape américain aux journalistes à bord de l'avion l'amenant en Algérie.

/ATS