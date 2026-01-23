Les Etats-Unis attendent une méga tempête d'hiver

Des dizaines de millions d'Américains se préparent vendredi à affronter une tempête hivernale massive. Elle balayera les Etats-Unis des Grandes plaines du centre jusqu'aux métropoles de la côte Est, accompagnée d'un cortège de conditions périlleuses.

'Neige abondante', 'accumulation de glace catastrophique', ou 'températures glaciales et rafales de vents dangereusement froides': la tempête sera 'importante et de longue durée' prédisent les services météo nationaux (NWS) dans leur dernier bulletin, vendredi à 02h14 (07h14 GMT).

Plus de 30 centimètres de neige sont 'probables' dans la vallée de l'Ohio, le milieu du littoral Atlantique, et le nord-est, précise le NWS.

Pour le météorologue Ryan Maue, 'les 10 prochains jours d'hiver seront les pires depuis 40 ans à travers les Etats-Unis'.

'Réfléchissez à là où vous pouvez aller, à ce que vous pouvez faire, et à ceux qui ont besoin d'être aidés encore plus pour survivre durant la semaine à venir. Ce n'est pas une exagération ou une blague', a lancé l'expert sur X.

'Vous devez être prêts à de longues coupures d'électricité avec des températures extérieures inférieures à 0 degré' Fahrenheit, soit -18°C, a-t-il averti.

Coupures de courant

Au Texas, beaucoup se rappellent la tempête hivernale de 2021, lorsqu'une panne généralisée sur le réseau électrique de cet Etat du sud avait laissé des millions de foyers sans courant pendant plusieurs jours et fait plus de 200 morts.

Les autorités locales se sont voulues rassurantes à l'approche de la nouvelle tempête.

Le réseau électrique de l'Etat 'n'a jamais été aussi robuste, jamais aussi préparé, et est complètement capable de tenir face à cette tempête hivernale', a déclaré jeudi le gouverneur Greg Abbott lors d'une conférence de presse, affirmant qu'ils ne s'attendait 'en aucune manière' à des coupures de courant venant du réseau lui-même.

L'élu a cependant déjà décrété l'état d'urgence pour plus de la moitié des comtés de cet Etat de quelque 31 millions d'habitants et a appelé chacun à se préparer rapidement à l'arrivée de la tempête dans la soirée de vendredi.

Près de 1.500 vols prévus samedi ont déjà été annulés à travers le pays, dont plus de 1.100 avec pour origine ou destination Dallas, au Texas, selon le site spécialisé FlightAware.

De l'autre côté du pays, dans l'Etat de New York, la gouverneure Kathy Hochul a également appelé les quelque 20 millions d'habitants à ne pas sous-estimer le froid.

'Cinq ou six minutes à l'extérieur, cela pourrait littéralement être dangereux pour votre santé', a-t-elle prévenu.

Trump sceptique

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a profité de la météo pour de nouveau exprimer son scepticisme sur l'existence du changement climatique.

'Une vague de froid record doit frapper 40 Etats. Rarement vu quelque chose comme ça avant. Est-ce que les insurrectionnistes environnementaux pourraient m'expliquer s'il vous plaît: QU'EST CE QUI EST ARRIVE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE?', a écrit le président américain.

Le rapport entre le changement climatique et les tempêtes hivernales, quand le vortex polaire d'ordinaire confiné au niveau du pôle Nord est entraîné vers le sud, ne coule pas de source.

Mais les chercheurs relèvent que le nombre de ces tempêtes augmente depuis 20 ans. Cela pourrait être dû au fait que l'Arctique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, un réchauffement inégal qui contribue selon certaines scientifiques à faciliter le déversement du vortex polaire sur l'Amérique du Nord.

Les experts mettent cependant en garde contre les conclusions trop tranchées qui reliraient ce phénomène directement au changement climatique d'origine humaine.

'Il est plus difficile d'établir cette connexion sur une période plus longue, simplement parce que je pense que nous n'avons pas assez de données', dit Jason Furtado, météorologue à l'Université de l'Oklahoma.

/ATS