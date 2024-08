Les Pays-Bas touchés par une panne informatique majeure

Les Pays-Bas sont confrontés depuis mardi soir à une panne informatique majeure qui affecte de nombreux secteurs, parmi lesquels l'aéroport d'Eindhoven, les services de secours, plusieurs ministères et des organismes publics. On ignore s'il s'agit d'une cyberattaque.

Les avions sont restés cloués au sol à l'aéroport d'Eindhoven, dans le sud-est du pays, qui dessert une trentaine de destinations internationales. 'En raison d'une perturbation du réseau, le trafic aérien n'est pas possible à l'aéroport d'Eindhoven. On ne sait pas encore quand la situation sera résolue', indique le site internet de l'aéroport.

Le plus grand aéroport du pays, Schiphol, situé près d'Amsterdam, qui est l'un des principaux en Europe, paraissait, lui, opérer normalement.

Les ministères de la Défense ainsi que de la Justice et de la Sécurité sont également touchés, leurs employés rencontrant des problèmes de connexion qui impactent certains services. 'Nous essayons de cartographier la situation et son impact global', a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense. Le ministère public fait état de difficultés de communication avec les instances externes.

Communes touchées

Au niveau local, certaines communes ne parviennent plus à délivrer des documents officiels, tels que les permis de conduire, ou de traiter les demandes de rendez-vous. Le système d'authentification en ligne DigiD est également affecté, l'envoi de SMS de confirmation d'identité et la création de nouveaux comptes étant interrompus.

Les garde-côtes ont également annoncé dans un communiqué être 'injoignables' en raison de la panne, tant par téléphone que par radio, et ont conseillé aux personnes appelant pour une urgence de composer le 112. Le centre de contact de la police militaire néerlandaise n'était pas non plus joignable, ont indiqué les autorités.

L'accès au registre central des exclusions de jeux d'argent (Cruks) est également impossible, tandis que l'agence de sécurité routière néerlandaise (RDW) signale des perturbations dans certains services d'immatriculation et de contrôle technique.

Panne mondiale il y a un mois

Le mois dernier, des compagnies aériennes, des banques et des médias du monde entier ont été plongés dans le chaos par l'une des plus grandes pannes informatiques de ces dernières années, provoquée par une mise à jour d'un programme antivirus.

Le Centre national de cybersécurité (NCSC) mène l'enquête sur cette panne. 'Rien n'indique à ce stade que la sécurité publique soit compromise', a déclaré un porte-parole du NCSC. On ignore pour l'heure s'il s'agit d'une cyberattaque.

/ATS