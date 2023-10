Les bombardements israéliens continuent à Gaza, vastes destructions

L'armée israélienne a bombardé sans cesse samedi la bande de Gaza après une nuit de frappes intenses qui ont détruit des centaines de bâtiments selon les secouristes. Cette guerre, déclenchée par l'attaque du Hamas, est la plus meurtrière dans l'histoire d'Israël.

Au 22e jour du conflit qui a fait des milliers de morts, le territoire palestinien de Gaza, assiégé par Israël et où s'entassent quelque 2,4 millions d'habitants privés de tout, est désormais coupé du monde en raison de l'arrêt des télécommunications et d'internet.

L'ONU a dit craindre une 'avalanche de souffrances humaines' à Gaza, où l'armée israélienne mène une campagne de bombardements dévastateurs depuis le 7 octobre en représailles à une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas dans laquelle plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, essentiellement des civils, selon les autorités.

Le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir à Gaza a affirmé que 7703 personnes, en majorité des civils dont plus de 3500 enfants, avaient été tuées dans les bombardements israéliens, le bilan le plus lourd pour une guerre à Gaza depuis le retrait israélien du territoire palestinien en 2005, après 38 ans d'occupation.

L'armée a annoncé avoir frappé dans la nuit '150 cibles souterraines' dans le nord de la bande de Gaza, où selon elle le Hamas dirige ses opérations depuis un gigantesque réseau de tunnels souterrains. Elle a fait état de 'plusieurs terroristes du Hamas tués'.

'Nous continuerons de bombarder'

Selon le porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, 'des centaines d'immeubles et de maisons ont été entièrement détruits' dans les raids nocturnes. Les bombardements nocturnes les plus violents, selon des témoignages, se sont concentrés sur des zones aux alentours de deux hôpitaux, al-Shifa à Gaza-ville et un autre dans le secteur de Jabaliya plus au nord.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est dite 'grandement préoccupée' par les informations sur des bombardements près de ces deux hôpitaux. 'Les morgues sont pleines. Plus de la moitié des morts sont des femmes et des enfants', a-t-elle ajouté en appelant à une 'trêve humanitaire' et à la libération de tous les 'civils retenus en otages'.

Dans la nuit, le Hamas, qui s'est dit 'prêt' à faire face à une offensive terrestre israélienne. Samedi, la branche militaire du Hamas a déclaré dans un message sur Telegram avoir ciblé des soldats qui effectuaient une incursion sur une profondeur de deux kilomètres dans le nord de la bande de Gaza.

Après avoir intensifié ses 'frappes de manière significative' vendredi soir, l'armée a confirmé samedi que ses forces étaient 'entrées dans Gaza et y avaient élargi leurs opérations', après deux incursions les deux nuits précédentes. 'Nous continuerons de bombarder depuis les airs et la mer', a indiqué le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari.

'Angoisse' des familles d'otages

Au terme d''une nuit d'angoisse immense', les familles des otages, en majorité israéliens, retenus par le Hamas à Gaza ont dit 's'inquiéter' pour leur sort. D'après l'armée, près de 230 otages, israéliens, binationaux ou étrangers, ont été emmenés le 7 octobre à Gaza par le Hamas, qui a relâché quatre femmes depuis. Le Hamas a estimé jeudi que 'près de 50' otages avaient été tués dans les raids israéliens.

Samedi, un haut responsable du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a affirmé à Moscou que son mouvement tentait de déterminer la localisation de huit otages israélo-russes afin de les libérer. La Russie, contrairement aux Etats-Unis, à l'Union européenne et à Israël, ne considère pas le Hamas comme une organisation 'terroriste'.

Les bombardements intenses nocturnes ont coïncidé avec une coupure des communications et internet à Gaza. Des ONG et des agences de l'ONU ont indiqué avoir perdu le contact avec leurs équipes à Gaza. Les opérations humanitaires et l'activité des hôpitaux 'ne peuvent continuer sans communications', s'est alarmée Lynn Hastings, une responsable de l'ONU.

'Arrêtez cette folie'

'Les bombardements israéliens qui se sont intensifiés sur Gaza ont encore une fois visé femmes, enfants et civils innocents (...) Israël doit immédiatement arrêter cette folie', a indiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan sur X (ex-Twitter).

Le 9 octobre, Israël a imposé un 'siège total' à Gaza, y coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture, alors que le territoire palestinien était déjà soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis plus de 16 ans. 'Beaucoup plus' de gens vont 'bientôt mourir' en raison du siège, s'est inquiétée l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Samedi, le porte-parole israélien Daniel Hagari a affirmé que l'armée 'permettra aujourd'hui l'entrée de nourriture, de médicaments et d'eau' à Gaza. Depuis le 21 octobre, seuls 84 camions d'aide sont arrivés depuis l'Egypte dans Gaza selon l'ONU, quand il en faudrait au moins cent par jour.

'Des milliers de morts civils en plus'

Une offensive terrestre à Gaza inquiète la communauté internationale qui redoute un embrasement régional, alors que l'Iran, soutien du Hamas et du Hezbollah libanais, a lancé des avertissements aux Etats-Unis, proche allié d'Israël.

'(...) Je tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences potentiellement catastrophiques des opérations terrestres à grande échelle à Gaza et à la possibilité qu'elles fassent des milliers de morts civils en plus', a écrit le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué.

La tension est par ailleurs très vive en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où plus de 100 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le 7 octobre. Et à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah.

