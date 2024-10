Les garde-côtes chinois ont déployé quatre flottes autour de Taïwan

Les garde-côtes chinois ont annoncé lundi avoir déployé quatre flottes pour des 'inspections' dans les eaux autour de Taïwan. Les garde-côtes taïwanais ont dit lundi avoir détecté des groupes de bateaux de leurs homologues chinois.

Les flottes 2901, 1305, 1303 et 2102 ont engagé des 'inspections de maintien de l'ordre dans les eaux entourant l'île de Taïwan (...) en conformité avec la loi basée sur le principe d''Une seule Chine', selon lequel Taïwan fait partie du territoire chinois, a indiqué dans un communiqué Liu Dejun, porte-parole des garde-côtes.

De leur côté, les garde-côtes taïwanais ont dit lundi avoir détecté des groupes de bateaux de leurs homologues chinois autour de Taïwan. 'Plusieurs bateaux' ont traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan - en référence à la ligne qui coupe en deux ce détroit de 180 kilomètres de large entre l'île et la Chine continentale - et sont restés 'dans nos eaux du nord, du sud-ouest et de l'est sous la forme de convois', ont indiqué les garde-côtes taïwanais dans un communiqué.

/ATS